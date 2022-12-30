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قطر تدين بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية

الجمعة 30 ديسمبر 2022 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية



الدوحة/سما/

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن ذلك انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبرت الخارجية القطرية، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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#قطر

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