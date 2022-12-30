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مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية

الجمعة 30 ديسمبر 2022 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية



القاهرة/سما/

قُتل ثلاثة عناصر شرطة وأصيب أربعة أشخاص، بينهم ضابط شرطة في اعتداء يرجح أنه "إرهابي" استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق العاصمة المصرية)، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة (فرانس برس) أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن.

وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة ردوا على المهاجمين فقتل أحدهما وأصيب الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملا ارهابيا" هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

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#مصر

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