الكيلة تستنكر استهداف الاحتلال مسعفا في نابلس

رام الله/سما/

استنكرت وزيرة الصحة مي الكيلة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر خلال محاولته إسعاف أحد المصابين في مدينة نابلس، وإصابته بجروح خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، ما أدى لإصابة 35 مواطنا بينهم مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما مسعف متطوع إغاثة طبية بالظهر، والثاني رصاصة بالصدر، كما أصيب اثنين من المواطنين بشظايا الرصاص الحي بالرقبة، ومواطن آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم، مع كسر بالقدم، ونقلوا جميعهم لتلقي العلاج إلى المستشفى.