مفتي سلطنة عُمان يساند مشروع توسيع نطاق مقاطعة "إسرائيل"

مسقط/سما/

أعلن مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مساندته للمشروع الذي طرح في مجلس الشورى العُماني حول تعديل المادة الأولى من القانون المتعلق بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "الخليلي"، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "إنا لنساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العُماني الموقر، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها؛ لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا مما يدخل في الأُخوَّة الواجبة بين المسلمين".

وأضاف: "كما جاء في الحديث الشريف: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".



وكان مجلس الشورى العُماني أحال، الاثنين الماضي، مقترحاً بتعديل قانون "التعامل مع إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية لاستيفاء الشروط الإجرائية.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى العماني تصويتاً نهائياً على التعديل المقترح من 7 نواب بعد إعادته من اللجنة القانونية؛ لإقراره أو رفضه.



وقال النائب العماني أحمد العبري، لصحيفة محلية: إن التعديل المقترح "يحظر على جميع الجهات الخاصة أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرها التعامل مع إسرائيل في جميع المجالات".

ويستهدف التعديل البند الأول من القانون المتعلق بحظر الاتصال بكيانات أو أفراد في دولة الاحتلال.

وجاء مشروع القانون في وقت كانت تحاول فيه دولة الاحتلال دفع هذه الدولة الخليجية إلى مربع التطبيع، وكذلك دفعها نحو السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالتحليق فوق أجواء السلطنة.