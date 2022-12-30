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قائد عسكري إيراني: ردّنا على تحرك الصهاينة سيكون حاسما ومدمراً

الجمعة 30 ديسمبر 2022 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد عسكري إيراني: ردّنا على تحرك الصهاينة سيكون حاسما ومدمراً



وكالات

أكد اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، أن تهديدات إسرائيل لمصالح طهران وأمنها تتم بتنسيق ودعم أمريكي، وأن رد القوات الإيرانية سيكون حاسما ومدمرا.

وفي تصريح له أشار اللواء رشيد إلى أنه يجب تذكير الأعداء خارج المنطقة بأن قواتنا المسلحة ستقاتل الأعداء بقوة مركّبة، والتي ستكون قوة مدمرة.

وأضاف أن "أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي لإيران وتوفر قواعد ومنشآت للكيان الصهيوني، فإن تلك القواعد ونقاط وانطلاق العدوان والهجوم على إيران، ستكون مستهدفة من قبل قواتنا المسلحة."

وأردف قائلا: "نحن جيل الحرب وتعلمنا الحرب بالحرب، ونأمل ألّا يسعى العدو لاختبار إرادتنا وقوتنا (القوات المسلحة) لأنه بالتأكيد لن يتحمل التكاليف.

#ايران #اسرائيل

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