  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.. النصر ⁩ السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو

الجمعة 30 ديسمبر 2022 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. النصر ⁩ السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو



وكالات

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقد انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي رسميًا، لينضم بداية من شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جاء ذلك وفق ما أوردت  وسائل إعلام سعودية مساء اليوم.

مصادر عديدة أبرزها صحيفة ماركا أكدت توصل اللاعب البرتغالي لاتفاق مع النادي السعودي على الانضمام له مطلع يناير القادم وتوقيعه على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

ورغم نفي مصادر أخرى تلك الأخبار وعلى رأسها الصحفي بيرس مورجان ورئيس نادي النصر مسلي آل معمر، إلا أن صحيفة الرياضية السعودية أكدت منذ قليل أن التوقيع حدث بالفعل.


الصحيفة أشارت عبر تويتر إلى أن رونالدو وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف مع النصر، ومن جانب آخر أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين والتوقيع سيحدث خلال ساعات.


يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مؤخرًا، وبناءً على معلومات وصلته، أن رونالدو سيلعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

#كريستيانو رونالدو #النصر السعودي

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب نتنياهو قبل مغادرته

النخالة : اتوقع ان يشهد العام القادم عدوانا على غزة والمقاومة ليست بعيدة عما يحدث بالضفة

"إلحق اتجوز يا مصري".. تفاصيل شروط الزواج والطلاق الجديدة في مصر بقرار من السيسي

بعد رحيله .. رسالة بيليه الأخيرة للعالم

كيف تحصل "إسرائيل" على معلوماتها الاستخباراتية؟

بلينكن: نتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ويوجه تحذيرا لها ..

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-30_12-58-25

غانتس يوجه تحذيرًا لغالانت..

أول قرار أمني لنتنياهو وغالانت وبن غفير

عرين الأسود: هكذا تصدينا لقوات الاحتلال في نابلس

photo_2022-12-30_12-56-03

لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب نتنياهو قبل مغادرته

تنسيق مصري -أردني بملف الأسرى.. نتنياهو يرغب في تقديم نفسه بانتصار شعبي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم