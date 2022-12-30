أول قرار لوزير الصحة الإسرائيلي الجديد

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الصحة الإسرائيلي الجديد أرييه درعي بالسماح للوافدين من الصين بدخول بلاده بعد خضوعهم لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وذلك في القرار الأول له بمنصبه.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "طلب وزير الصحة الجديد أرييه درعي اليوم (الجمعة) من المستوى المهني في وزارة الصحة إصدار تعليمات لشركات الطيران الأجنبية بالسماح للمواطنين الأجانب بالسفر من الصين إلى إسرائيل فقط بناء على نتيجة سلبية لاختبار كورونا (PCR) الذي تم إجراؤه 72 ساعات قبل الرحلة".





هذا هو القرار الأول للوزير درعي الذي تم اتخاذه خلال نقاش مع إدارة وزارة الصحة تم فيه تقديم تحديث حول صورة الوضع المرضي في الصين.

كما وجه درعي بالعمل على إنشاء نقطة أخذ عينات طوعية في مطار بن غوريون بتل أبيب للمواطنين الأجانب والإسرائيليين العائدين من بكين، وسط تقارير عن تزايد حالات الإصابة بكورونا في الصين.