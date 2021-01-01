لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب نتنياهو قبل مغادرته

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد عن فحوى ورقة تركها على مكتبه قبل تسليمه أمس الخميس، لخلفه رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو.



جاء ذلك في تغريدة نشرها لابيد- الذي أصبح رسميا رئيسا للمعارضة- على حسابه بموقع تويتر.



وكتب لابيد "تركت هذه على طاولة رئيس الوزراء"، مرفقا تغريدته بصورة ورقة مطبوع عليها كلمتي "رئيس الوزراء"، فيما كتب تحتها بخط اليد "لابيد- 2024"، في إشارة إلى تعهده بالعودة إلى المنصب في ذلك العام.

وأمس الخميس أدت الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود، اليمين الدستورية لتتسلم مهام عملها.



وتضم الحكومة الجديدة أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي وسط مخاوف في الداخل والخارج من تداعيات نهجها المتشدد.



وغادر لابيد السلطة بعدما خسر معسكره الانتخابات التي جرت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما وصل معسكره إلى السلطة في 13 يونيو/حزيران 2021.



وكانت المرة الأولى التي تولى فيها نتنياهو المنصب في الفترة بين عامي