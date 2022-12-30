الرئيس الجزائري: قطع العلاقات مع الرباط كان بديلا عن الحرب

الجزائر/سما/

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الوساطة بين بلاده والمغرب، غير ممكنة، وإن قطع العلاقات مع الرباط كان بديلا عن الحرب.

وأضاف تبون في حوار مع صحيفة "لوفيغارو الفرنسية"، أن قطع الجزائر لعلاقتها مع المغرب كان نتيجة تراكمات منذ سنة 1963.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه خلال 60 سنة من استقلال الجزائر، بقيت الحدود لأكثر من 40 سنة مغلقة بين البلدين "كردة فعل ضد الأفعال العدائية المستمرة للجار".



صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية: العاهل الأردني أحرز تقدما كبيرا جدا في الوساطة بين الجزائر والمغرب

وقال تبون إن "النظام المغربي هو من يثير المشاكل، والشعب المغربي ليست له أية علاقة مستشهدا بـ 80 ألف مغربي يعيشون في الجزائر".

وحول مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم، قال تبون: "طبعا.. صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال. لأن الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي".