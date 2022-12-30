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"إسرائيل" تطلق قمرا تجسسيا "عالي الدقة"

الجمعة 30 ديسمبر 2022 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تطلق قمرا تجسسيا "عالي الدقة"



القدس المحتلة/سما/

أطلقت إسرائيل قمرا صناعيا استخباريا جديدا، مخصصا لأعمال التصوير والتجسس، من إحدى القواعد الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وجرت عملية الإطلاق للقمر الصناعي الذي يحمل اسم “إيروس C-3” من “قاعدة فاندنبرغ” الجوية في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت القناة “i24new” الإسرائيلية، أن القمر الجديد يهدف إلى القيام بمهام التصوير لشركة “إيماجست إنترناشيونال” الإسرائيلية.

وأوضحت أن هذه الشركة تقدم الصور وخدمات الأقمار الصناعية، وأنها عادة ما تنشر صورا لمنشآت نووية إيرانية، أو آثار دمار لمواقع استهدفت في القصف الإسرائيلي على سوريا.

وذكرت أن القمر أنتجته صناعة الطيران الإسرائيلية، وقالت إنه متطور جدا وسيستخدم للمراقبة، بإمكانيات تصوير مذهلة، ويوفر صورا عالية الدقة.

وذكرت القناة أن القمر جزء من مجموعة أقمار تجسسية إسرائيلية.

وأوضحت أن القتال الدائر في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، أدت إلى زيادة الطلب على خدمات الأقمار الصناعية، كونها تعتبر “أداة مهمة لجمع المعلومات الاستخبارية”.

وحسب التقرير الإسرائيلي، فإن هذا القمر وقبل نقله إلى الولايات المتحدة، كان يخضع لاختبارات نهائية في صناعة الطيران الإسرائيلية.

وقد أطلق القمر الصناعي، بواسطة “قاذفة فالكون 9” التابع لشركة “SpaceX”، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، ليكون بذلك آخر إطلاق ورقمه 60، الذي تطلقه الشركة، خلال العام 2022.

يشار إلى أن إسرائيل سبق وأطلقت أقمارا صناعية مخصصة للتجسس، من بينها القمر “أوفيك 16″، الذي يرسل صورا جوية للأرض بدقة عالية، وقبل ذلك أطلقت القمر “أوفيك 11”.

وعقب إطلاق ذلك القمر، تم تسليم السيطرة عليه إلى وحدة الاستخبارات المرئية 9900 التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تعمل على تشغيله.

ووحدة الاستخبارات 9900 هي الوحدة المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية المصورة، من خلال الصور الجوية والفضائية.

#ايران #سوريا #اسرائيل

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