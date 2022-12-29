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إرسال مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى "إسرائيل" لاجراء محادثات مع نتنياهو

الجمعة 30 ديسمبر 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إرسال مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى "إسرائيل" لاجراء محادثات مع نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل في منتصف يناير لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن حكومته.

ويشعر البيت الأبيض بالقلق إزاء سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن فلسطين، بما في ذلك خطط توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. كما تمتد مخاوف الولايات المتحدة إلى السياسات التي يمكن أن تضر بالديمقراطية الإسرائيلية. وتشمل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من استقلال النظام القضائي في إسرائيل، وتتحدى حقوق الأقلية العربية ومجتمع الميم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تأتي بعد فترة وجيزة من زيارة سوليفان، مرجحة أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى واشنطن في فبراير.


ومن المتوقع أن يلتقي سوليفان مع نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد تساحي هنغبي، ورون ديرمر، المقرب من نتنياهو والوزير الجديد للشؤون الاستراتيجية، الذي من المتوقع أن يكون وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بعلاقة الحكومة مع إدارة بايدن.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن نتنياهو يريد العمل مع إدارة بايدن بشأن قضيتين رئيسيتين: وقف برنامج إيران النووي والتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية.

#جاك سوليفان #اسرائيل #نتنياهو

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