إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية/سما/

أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت إحياء للذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة حركة "فتح".

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين، بينهم 3 صحفيين، بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأضاف شتيوي أن المئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة، مرددين الشعارات الوطنية المؤكدة على استمرار نهج الثورة والمقاومة حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا.

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