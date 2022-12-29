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الاحتلال يغلق حاجز حوارة ويعترض موكب الشهيد عمار مفلح

الجمعة 30 ديسمبر 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق حاجز حوارة ويعترض موكب الشهيد عمار مفلح



نابلس/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز ومنعوا المركبات من المرور في كلا الاتجاهين.

وفي السياق ذاته، اعترض جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز عورتا العسكري، موكب تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح، في طريقه إلى مسقط رأسه قرية أوصرين، جنوب شرق نابلس.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت الليلة الماضية جثمان الشهيد مفلح بعد احتجازه لمدة 27 يوما.

وارتقى الشهيد مفلح في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي إسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة من نقطة صفر في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

#حوارة #الشهيد عمار مفلح

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