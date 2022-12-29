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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 30 ديسمبر 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

 أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر إحياء جماهير شعبنا في المحافظات الشمالية الذكرى الـ 58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وحركة "فتح".

كما أبرزت الصحف تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، وعودة بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء على رأس حكومة يمينية متشددة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ فلسطين تحيي الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة

_ الرئيس يهاتف سلطان أبو العينين مطمئنا على صحته

_ بايدن في رسالة لنتنياهو: سنعارض كل خطوة من شأنها المس بحل الدولتين

_ الاحتلال يسلم جثمان الشهيد مفلح من أوصرين وتشييع جثمانه اليوم

_ الشيخ: تصريحات الملك عبد الله تشكل بوصلة التوجه والتحرك العربي

_ 149 منظمة حقوقية تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

_ نتنياهو يعود رئيسا للوزراء على رأس حكومة يمينية متشددة.. وقلق من توجهاتها

الأيام:

­_ رام الله: طوفان جماهيري يحيي ذكرى الانطلاقة

_ تنصيب حكومة نتنياهو- بن غفير- سموتريتش وتعهدات بمواجهة إيران ومواصلة التطبيع

_ الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد عمار مفلح

_ بحرية الاحتلال تستهدف صيادين شمال غزة

_ توسيع مشروع تهويدي في الشيخ جراح ومستوطنون يهاجمون مركبات في حوارة

_ جيش الاحتلال يتوقع تصعيدًا في الضفة بسبب صلاحيات سموتريتش وبن غفير

القدس:

_ إحياء الذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة وحركة "فتح"

_ نتنياهو يعود رئيسا للوزراء على رأس حكومة يمينية متطرفة

_ مئات المعارضين يتظاهرون أمام الكنيست ضد حكومة نتنياهو

_ تسليم جثمان الشهيد مفلح في نابلس

_ إصابات واعتداءات للمستوطنين واستهداف الصيادين

_ منظّمات حقوقية اسرائيلية في رسالة لـ "الجنائية الدولية": ملتزمون بمساعدتكم في فضح العنصرية ضد الفلسطينيين

#الصحف الفلسطينية

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