القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرنوت":

- حكومة نتنياهو السادسة: 30 وزيرا على الأقل، وزارات مقسمة، وعدد قليل من النساء، الحكومة 37

- رئيس المعارضة الجديد: تركت لكم دولة بوضع ممتاز حاولوا الا تهدموها وسأعود قريبا

- نتنياهو: سأكون رئيس حكومة للجميع

- سيما كدمون تكتب: جئنا لنهدم، من الصعب ان نتمنى النجاح لهذه الحكومة، لكن إذا نفذت طموحها إسرائيل وسكانها سيكونون أكبر الخاسرين

- اشكون نبو يكتب: يجب النضال ضد الحكومة حتى إسقاطها

- حدث تاريخي في الكنيست: رئيس الكنيست أمير اوحانا مثلي الجنس، ورؤساء الحرديم شعروا بالخجل ولم ينظروا باتجاهه بالمرة

- وفاة اسطورة الكرة البرازيلي بيليه

- مظاهرة الأعلام السوداء ومثليي الجنس في القدس وتل ابيب ضد الحكومة الجديدة

* "معاريف":

- الحكومة 37: أداء القسم واحتجاجات ضد هذه الحكومة

- أعضاء الكنيست من الليكود الذين لم يعينوا وزراء يلتزمون الصمت

- المحلل العسكري ألون بن دافيد: خطر اغلاق المشروع، تفكيك الإدارة المدنية وتشكيل الجيش الخاص لبن غبير قد يؤدي الى تدمير بالكامل لمشروع الاستيطان القريب الى قلب الحكومة الجديدة

- المراسل العسكري: عام 2022 كان ناجحا امنيا

* "هارتس":

- وزير القضاء الجديد يريب لفين سيعمل على تقليص صلاحيات الجهاز القضائي ليخدم مصالح نتنياهو

- أعضاء الكنيست العرب يخططون الى نضال يهودي عربي مشترك ضد الحكومة الجديدة

- نتنياهو أعد ساحة متفجرات والدول العربية تخشى تفجيرها

- نتنياهو ودريمر سيديران الخارجية الإسرائيلية وليس الوزير المعين ايلي كوهن