فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
* "يديعوت أحرنوت":
- حكومة نتنياهو السادسة: 30 وزيرا على الأقل، وزارات مقسمة، وعدد قليل من النساء، الحكومة 37
- رئيس المعارضة الجديد: تركت لكم دولة بوضع ممتاز حاولوا الا تهدموها وسأعود قريبا
- نتنياهو: سأكون رئيس حكومة للجميع
- سيما كدمون تكتب: جئنا لنهدم، من الصعب ان نتمنى النجاح لهذه الحكومة، لكن إذا نفذت طموحها إسرائيل وسكانها سيكونون أكبر الخاسرين
- اشكون نبو يكتب: يجب النضال ضد الحكومة حتى إسقاطها
- حدث تاريخي في الكنيست: رئيس الكنيست أمير اوحانا مثلي الجنس، ورؤساء الحرديم شعروا بالخجل ولم ينظروا باتجاهه بالمرة
- وفاة اسطورة الكرة البرازيلي بيليه
- مظاهرة الأعلام السوداء ومثليي الجنس في القدس وتل ابيب ضد الحكومة الجديدة
* "معاريف":
- الحكومة 37: أداء القسم واحتجاجات ضد هذه الحكومة
- أعضاء الكنيست من الليكود الذين لم يعينوا وزراء يلتزمون الصمت
- المحلل العسكري ألون بن دافيد: خطر اغلاق المشروع، تفكيك الإدارة المدنية وتشكيل الجيش الخاص لبن غبير قد يؤدي الى تدمير بالكامل لمشروع الاستيطان القريب الى قلب الحكومة الجديدة
- المراسل العسكري: عام 2022 كان ناجحا امنيا
* "هارتس":
- وزير القضاء الجديد يريب لفين سيعمل على تقليص صلاحيات الجهاز القضائي ليخدم مصالح نتنياهو
- أعضاء الكنيست العرب يخططون الى نضال يهودي عربي مشترك ضد الحكومة الجديدة
- نتنياهو أعد ساحة متفجرات والدول العربية تخشى تفجيرها
- نتنياهو ودريمر سيديران الخارجية الإسرائيلية وليس الوزير المعين ايلي كوهن