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تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح في قرية أوصرين

الجمعة 30 ديسمبر 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح في قرية أوصرين



نابلس/سما/

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما) في قرية أوصرين، جنوب شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصولا إلى قرية أوصرين، مسقط رأسه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع القرية، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا الأعزل، وأخرى منددة بسياسة احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات و"مقابر الأرقام" التي ينتهجها الاحتلال تجاه الشهداء وعائلاتهم، قبل التوجه به إلى منزل عائلته حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل أسرته ومحبيه.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عورتا العسكري، اعترضت موكب تشييع جثمان الشهيد مفلح وعرقلت مروره لفترة من الوقت.

يذكر أن سلطات الاحتلال سلمت الليلة الماضية جثمان الشهيد مفلح بعد احتجازه لمدة 27 يوما.

وارتقى الشهيد مفلح في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي إسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة من نقطة صفر في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

 
#نابلس #اوصرين #الشهيد عمار مفلح

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