تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح في قرية أوصرين

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما) في قرية أوصرين، جنوب شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصولا إلى قرية أوصرين، مسقط رأسه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع القرية، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا الأعزل، وأخرى منددة بسياسة احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات و"مقابر الأرقام" التي ينتهجها الاحتلال تجاه الشهداء وعائلاتهم، قبل التوجه به إلى منزل عائلته حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل أسرته ومحبيه.