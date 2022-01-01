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بلينكن: نتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ويوجه تحذيرا لها ..

الجمعة 30 ديسمبر 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: نتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ويوجه تحذيرا لها ..



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو"، إلا أنه وجّه تحذيرا للحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل من الإقدام على خطوات أحادية الجانب تمنع تطبيق حل الدولتين.

وجاء على لسان بلينكن في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية قبيل فجر اليوم، الجمعة، أنه "سنواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابلية هذا الحل للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وجدد بلينكن التزام بلاده "بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وقال إنه إدارة بايدن تتطلع إلى "تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة والنهوض بالمصالح والقيم التي شكلت صلب العلاقات الأميركية - الإسرائيلية منذ عقود".

وأضاف أنه "لطالما استندت الأواصر العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التزام ثابت بأمن إسرائيل وبعض المثل المشتركة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية ورؤية لدولة إسرائيلية تعيش بسلام مع جيرانها".

وتابع بلينكن أنه "على حد تعبير الرئيس الأميركي جو بايدن، سوف نعمل مع الحكومة الجديدة للاستفادة من الفرص العديدة والتصدي بشكل مشترك للتحديات في إسرائيل والشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وكان بايدن قد هنأ نتنياهو الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس حكومة، أمس الخميس. وقال بايدن في بيان إنه يتطلع إلى التعاون مع نتنياهو الذي ربطته به صداقة على مدار عقود "للتصدي معا للتحديات العديدة التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات من جانب إيران".

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