  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تراجع عن الضم؟ بن غفير: هذه ليست حكومة "القوة اليهودية"

الجمعة 30 ديسمبر 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع عن الضم؟ بن غفير: هذه ليست حكومة "القوة اليهودية"



القدس المحتلة / سما /

عندما يرى محللون، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، عادة ما يستندوا ذلك، إلى ضمها عناصر متشددة من أقصى اليمين.

أبرز العناصر، هو زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، المعروف بتشكيكه بولاء المواطنين العرب داخل إسرائيل من جهة، وتأييده لسياسة أشد صرامة من الناحية الأمنية، إزاء الفلسطينيين في الضفة وغزة.

كما أن بن غفير خصم سياسي عنيد لليسار الإسرائيلي. مواقف دفعت الأقليات داخل "إسرائيل"، من العرب وحتى مجتمع الميم، مرورا بضباط متقاعدين، من ابداء القلق، بعد توزير بن غفير.

إقليميا، كان الأردن أبرز القلقين من مواقف بن غفير. أمر دفع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بعقد لقاءات عديدة من بن غفير، "لكبح جماحه" وفق الإعلام العبري.

لكنه وحينما سُئل حول ما إذا كان سيعمل على ضم "إسرائيل" للمستوطنات في الضفة الغربية، قال:" هناك الكثير من الأحلام التي أريدها، ولكن هذه ليست حكومة 'القوة اليهودية'"، في إشارة إلى عدم قدرته تنفيذ كل ما يحلم به، ملمحا إلى إمكانية تنازله عن الضم في هذه الحكومة.

وأوضح أن الضم لم يكن ضمن تعهدات حزبه في الحملة الانتخابية. وعن الادعاءات الموجهة إليه بأنه ضد العرب، وقال: "أنا ضد إيذاء العرب فقط لأنهم عرب، وضد هتافات 'فلتحرق قريتكم"، الذي عادة ما يطلقه نشطاء اليمين المتشدد ضد العرب في إسرائيل. وأضاف:" لدي أجندة مفادها أننا أسياد البلد. دون المس بحقوق العرب ومجتمع الميم".

الأكثر قراءة اليوم

صور ..الكنيست يصادق على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو

وزير الدفاع التركي: لن نقدم على أي خطوة تضر "الإخوة السوريين"

أسعار صرف العملات

وفاء مكي: أتسول كيس خبز لإطعام ابني وفكرت بالانتحار

صورة النعش العائم.. رسالة 2022 المخيفة

بوتين يطلق غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث"

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

20221230085834

قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس وتحاصر منزلا وسط اشتباكات مع مسلحين

النخالة : اتوقع ان يشهد العام القادم عدوانا على غزة والمقاومة ليست بعيدة عما يحدث بالضفة

وزير الدفاع التركي: لن نقدم على أي خطوة تضر "الإخوة السوريين"

Hkr3OziYs_0_193_3000_1688_0_x-large

صور ..الكنيست يصادق على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو

image_processing20221229-291924-v4hl8z

الآلاف يحيون ذكرى الانطلاقة الثامنة والخمسين لحركة فتح في رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم