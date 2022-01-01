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بعد رحيله .. رسالة بيليه الأخيرة للعالم

الجمعة 30 ديسمبر 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد رحيله .. رسالة بيليه الأخيرة للعالم



القدس المحتلة / سما /

ترك الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على تطبيق "إنستغرام" رسالة أخيرة للعالم.

ونشر حساب اللاعب، الذي توفى أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، رسالة، قال فيها: "حب وحب وحب إلى الأبد"، وذلك بعد دقائق قليلة من وفاته.

وأضاف حساب النجم الراحل: "في رحلته، سحر إدسون (بيليه) العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف حربا، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا: الحب".

وغالبا ما ينسب إلى بيليه المساعدة في وقف الحرب الأهلية في نيجيريا بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال زيارته للبلاد عام 1967 في ذروة شهرته مع الساحرة المستديرة.

وأضاف حساب بيليه على إنستغرام أن "رسالته اليوم ستصبح إرثا للأجيال القادمة".

وتوفي اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات بعد صراع مع مرض سرطان القولون استمر لأكثر من عام، وانتقل للمستشفى الشهر الماضي للعلاج أيضا من عدوى بالجهاز التنفسي.

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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