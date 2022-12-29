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قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس وتحاصر منزلا وسط اشتباكات مع مسلحين

الجمعة 30 ديسمبر 2022 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس وتحاصر منزلا وسط اشتباكات مع مسلحين



اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، البلدة القديمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة مع فلسطينيين، وفقا لمصادر إعلامية في نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا أصيب بشظايا الاحتلال في الرقبة، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأضافت أن قوات الاحتلال تحاصر منزلا يعود لعائلة العزيزي في البلدة القديمة بنابلس، وأنه سُمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار بالقرب من مسجد البيك في المدينة.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت نشاطا عسكريا في نابلس، وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.

يتبع ..

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