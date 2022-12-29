بايدن يرحب بحكومة نتنياهو و"يتطلع للعمل معها"

القدس المحتلة / سما /

أصدر البيت الأبيض بيانا باسم الرئيس الأميركي جو بايدن رحب فيه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يصفها الخبراء بالأكثر تطرفا بتاريخ إسرائيل.

وقال بيان الرئيس الامريكي :"لقد صوت الكنيست الإسرائيلي للتصديق على حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" مضيفا "وإنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كان صديقي منذ عقود، للتصدي المشترك للتحديات والفرص العديدة التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات من إيران".

ويقول البيان "تعمل الولايات المتحدة على تعزيز منطقة متكاملة ومزدهرة وآمنة بشكل متزايد ، مع الفوائد لجميع مواطنيها" مشددا أنه "منذ بداية إدارتي، عملنا مع شركاء لتعزيز هذه الرؤية الأكثر تفاؤلاً لمنطقة سلام، بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ويختتم البيان بالقول " نهدف إلى مواصلة هذا العمل المهم مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، وكما فعلنا خلال إدارتي ، ستستمر الولايات المتحدة في دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابليتها للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

ولم يأت بيان البيت الأبيض على ذكر تركيبة الوزارة الإسرائيلية الجديدة التي تضم بن غفير وسموتريتس اللذان يعتبران من غلاة المتطرفين.