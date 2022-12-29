لأول مرة .. أذربيجان تعين سفيرا لها في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

عينت أذربيجان سفيرا لها في إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان تعيين السفير الجديد يأتي لأول مرة منذ إقامة العلاقات مع اسرائيل عام 1992.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية افادت الشهر الماضي أن أذربيجان قررت فتح سفارة في إسرائيل، بعد 30 عامًا من العلاقات بين البلدين ووسط توترات مع إيران المجاورة.

وقال النائب وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين أذربيجان وإسرائيل، أرزو ناجييف، الأسبوع الماضي لموقع "برافدا" الإخباري في بلاده، إن "لقد تم اتخاذ القرار بالفعل"، مضيفا أن "فتح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل لا يمكن تأجيله إلا لأسباب فنية. "