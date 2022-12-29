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بعد لقاء نظيره السوري في موسكو ..

وزير الدفاع التركي: لن نقدم على أي خطوة تضر "الإخوة السوريين"

الخميس 29 ديسمبر 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع التركي: لن نقدم على أي خطوة تضر "الإخوة السوريين"



موسكو/وكالات/

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا.
وأوضح أكار في تصريح للأناضول يوم الخميس، أن تركيا لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري.
وتطرق إلى الاجتماع الثلاثي الذي جرى أمس في موسكو، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا والنظام السوري.
وقال في هذا الخصوص: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".
وأضاف: "لقد قمنا بدورنا لضمان السلام والهدوء والاستقرار في منطقتنا والحفاظ عليهما. وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".
واحتضنت العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء، اجتماعا بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الاجتماع الثلاثي ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأكدت اتفاق المجتمعين خلال اللقاء "الذي عقد في أجواء بناءة"، على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".

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