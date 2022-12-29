حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتلال الجديدة بالتغول على شعبنا

غزة / سما/

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتلال الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغول على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأوضح قاسم في بيان صحفي الخميس، أن السياسات المعلنة لحكومة الاحتلال الجديدة تؤكد فاشيتها تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه، وتوسيعها للاستيطان وتطبيق الضم للضفة الغربية، ما يعني أنها تعبث بصواعق تفجير حقيقية.

وقال "نحن أمام حكومة إسرائيلية جديدة، هي الأكثر يمينية وتطرفاً، سواءً من حيث مكوناتها الحزبية أو شخصياتها الإرهابية، أو برامجها المعلنة".

ولفت إلى أن هذا الواقع يتطلب الإسراع في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل، داعيًا قيادة السلطة في رام الله إلى أن تعلن استعدادها للعمل الوطني المشترك لمواجهة التطرف الإسرائيلي المتصاعد.