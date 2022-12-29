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صور ..الكنيست يصادق على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو

الخميس 29 ديسمبر 2022 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..الكنيست يصادق على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو



القدس المحتلة/ سما/

 صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو .

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن "64 نائبًا صوتوا لصالح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 نائب".

وأضافت القناة، "يائير لابيد غادر الكنيست دون أن يصافح نتنياهو".

وأشارت إلى أن بنيامين نتنياهو حدث توصيفه على حسابه الرسمي في تويتر إلى "رئيس الوزراء".

وأدى نتنياهو اليمين الدستورية قائلاً "نا بنيامين نتنياهو ابن تسيلا وابن تسيون، أتعهد كرئيس للوزراء بالحفاظ على الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها، والوفاء بواجباتي كرئيس للوزراء بأمانة والالتزام بقرارات الكنيست".

بدورها أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم الساعة 19:00 مساءً".

ولا يتوقع إجراء مراسم تغيير رئيس الحكومة بين نتنياهو ولبيد، وإنما يتوقع أن يجري الاثنان محادثة، يُطلع فيها لبيد نتنياهو على قضايا معينة. ويتوقع أن تجري هذه المحادثة بينهما اليوم، أو بعد غد الأحد.

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