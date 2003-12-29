الأسير منذر صنوبر يدخل عامه الـ20 داخل السجون

نابلس / سما /

دخل الأسير منذر نايف متعب صنوبر (44 عاماً)، من قرية يتما جنوبي نابلس، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال.



وكان الأسير صنوبر القابع في سجن ريمون الصحراوي، والمحكوم بالسجن المؤبد أربعة مرات و30 عاما، قد أعتقل بتاريخ 29-12-2003.



يذكر أن الأسير صنوبر اعتقل لاتهامه بالانتماء إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقيادة جناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية في منطقة جنوب نابلس، والمسؤولية عن إحدى العمليات التي وقعت في مفرق جيها بتل أبيب، والتي أدت إلى مقتل أربع إسرائيليين وإصابة أكثر من 26 آخرين بجراح.