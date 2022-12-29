بلدية خان يونس تجري (1،441) جولة وزيارة منزلية للتوعية ببرنامج التثقيف الصحي

غزة / سما /

أجرت طواقم بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (1441) جولةً وزيارةً ميدانية شملت منازل المواطنين والمحال التجارية والمدارس ورياض الأطفال، وذلك ضمن مشروع التثقيف الصحي والتوعية البيئية الذي أطلقته البلدية مؤخرًا، وذلك بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وذكر مُسير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر أهمية المشروع الذي يأتي استكمالاً لجهود البلدية المبذولة للمحافظة على الجوانب البيئية والصحية في خان يونس والأحياء المختلفة لتعزيز ثقافة المحافظة على النظافة العامة وإظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأشار م. مطر إلى أن العاملات في مشروع التثقيف الصحي قد أجرين (499) زيارةً لأصحاب المحال التجارية والبسطات والمراكز التجارية المختلفة، ولأكثر من (942) منزلاً، وتوزيع العشرات من الإرشادات التوعوية حول "النظافة"، مبينًا أن المثقفات الصحيات قمنَّ بإرشاد المواطنين بضرورة الالتزام بموعد إخراج النفايات من بعد الساعة (10) مساءً، ووضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، وفي الأماكن المخصصة لها، وعدم حرق النفايات في الحاويات لتجنب الأمراض الصحية، والعمل على فرز النفايات العضوية وغير العضوية.

وبين أهمية المشروع في توعية المواطنين بضرورة عدم إسالة المياه في الشوارع لتجنب حدوث المكاره الصحية والإضرار بالشوارع، بالإضافة إلى إشعار السكان بالمخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن سوء التخلص من النفايات الصلبة ومن أبرزها انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر القوارض وتلوث المياه الجوفية.

وأضاف بأن المثقفات الصحيات أجرين ما يزيد عن (11) زيارة للمدارس التعليمية ورياض الأطفال وعقدنَّ لقاءات توعوية مكثفة استفاد منها الطلبة حول النظافة الشخصية والعامة والتغذية السليمة وقدمنَّ نصائح مختلفة حول كيفية التخلص من النفايات المنزلية، والأمراض الموسمية المصاحبة لفصل الشتاء.