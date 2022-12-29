  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هيثم زنيتا: لم أطلق غادة عبد الرازق وما حدث كان خلافًا

الخميس 29 ديسمبر 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيثم زنيتا: لم أطلق غادة عبد الرازق وما حدث كان خلافًا



وكالات / سما /

أطلق مدير التصوير المصري هيثم زنيتا مفاجأة بعدم تطليقه لزوجته الفنانة غادة عبد الرازق، رغم إعلانها عن الانفصال، مشيرا إلى أن ما حدث كان خلافًا وانتهى.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، قد أعلنت مؤخرًا عن طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام.

لم توضح غادة عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.

وقال هيثم زنيتا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "أنا وغادة عبد الرازق لم ننفصل، وتصريحها بذلك كان تحت تأثير غضبها بسبب خلاف نشب بيننا كأي زوجين، والخلاف انتهى الآن وكل شيء عاد كما كان".

وكشف زنيتا أنه لم يخرج ويصرح لوسائل الإعلام لأن الأمر شخصي، ولا يجوز إخراجه لوسائل الإعلام.

وكانت غادة عبدالرازق، قد كشفت في تصريح تلفزيوني أنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا "بشكل هادئ بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي".

ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.

وكانت غادة عبد الرازق قد تزوجت من هيثم زنيتا عام 2020، أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، حيث قدم لها "الشبكة" داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم على عقد الزواج.

#هيثم زنيتا #غادة عبد الرازق #الانفصال #طلاق

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"

بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

بالأسماء: توزيع الحقائب الوزارية في حكومة نتنياهو

غزة: تنويه مهم لأصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل

من هو "يؤآف غالانت" وزير جيش الاحتلال الجديد؟

الأخبار الرئيسية

20221229012145

الجيش الإسرائيلي يحذر من تصعيد بالضفة بسبب صلاحيات لسموتريتش وبن غفير

image_processing20221229-291924-2gerv6

تعرف على تركيبة حكومة نتنياهو الجديدة

نتنياهو يستعرض الخطوط العريضة لحكومته وهي كالتالي ..

تنصيب حكومة نتنياهو : عدد الوزراء ليس واضحا

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتجاهل ذكر المفاوضات مع الفلسطينيين وحل الصراع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم