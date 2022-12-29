هيثم زنيتا: لم أطلق غادة عبد الرازق وما حدث كان خلافًا

وكالات / سما /

أطلق مدير التصوير المصري هيثم زنيتا مفاجأة بعدم تطليقه لزوجته الفنانة غادة عبد الرازق، رغم إعلانها عن الانفصال، مشيرا إلى أن ما حدث كان خلافًا وانتهى.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، قد أعلنت مؤخرًا عن طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام.

لم توضح غادة عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.

وقال هيثم زنيتا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "أنا وغادة عبد الرازق لم ننفصل، وتصريحها بذلك كان تحت تأثير غضبها بسبب خلاف نشب بيننا كأي زوجين، والخلاف انتهى الآن وكل شيء عاد كما كان".

وكشف زنيتا أنه لم يخرج ويصرح لوسائل الإعلام لأن الأمر شخصي، ولا يجوز إخراجه لوسائل الإعلام.

وكانت غادة عبدالرازق، قد كشفت في تصريح تلفزيوني أنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا "بشكل هادئ بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي".

ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.

وكانت غادة عبد الرازق قد تزوجت من هيثم زنيتا عام 2020، أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، حيث قدم لها "الشبكة" داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم على عقد الزواج.