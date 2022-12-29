6 طرق لتحسين صحة جهازك الهضمي

وكالات / سما /

الجهاز الهضمي هو موطن لتريليونات من الميكروبات التي تلعب دورًا رئيسيًا في صحتنا العامة تُعرف هذه الميكروبات بميكروبات الأمعاء أو "فلورا الأمعاء، وهي تساعد على هضم الطعام ، وتكوين الفيتامينات، بل وتنظيم عملية التمثيل الغذائي والمناعة ولكن كيف يمكنك تحسين صحة أمعائك؟

هناك عدة طرق لتحسين صحة أمعائك:-

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف طريقة رائعة لتحسين صحة الأمعاء تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء عن طريق امتصاص الماء في القولون وتليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء.

تشمل المصادر الجيدة الفاصوليا والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة. كما تجعلك الأطعمة الغنية بالألياف تشعر بالشبع بشكل أسرع ، وبالتالي تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

2- اشرب الكثير من الماء

يساعد الماء في الحفاظ على حركة الأشياء في جسمك، لذا فأنت أقل عرضة للإمساك ، والذي يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات وآلام البطن ، كما أنه أقل عرضة لحصى الكلى أو التهابات المسالك البولية كما أنه يحافظ على رطوبة بشرتك ويحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية من خلال العمل كوسيط نقل لتبادل الحرارة مع البيئة.

اشرب ثمانية أكواب (حوالي 2 لتر) من الماء كل يوم للحفاظ على رطوبتك أثناء النهار.

3- إدارة مستويات التوتر

يمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير على الجهاز الهضمي لأنه يؤثر على تنظيم الهرمونات والنواقل العصبية التي تتحكم في وظائف الجهاز الهضمي.

قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في المعدة مثل الغثيان والانتفاخ والإسهال. يمكن أن يزيد الإجهاد أيضًا من خطر الإصابة بحالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض كرون بسبب التغيرات في الاستجابات المناعية في الجهاز الهضمي. إذا كنت تشعر بالتوتر ، فحاول قضاء بعض الوقت لنفسك - سواء كان ذلك للتأمل أو ممارسة الرياضة - حتى لا تكون عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالتوتر.

4- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تحتوي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي على البروبيوتيك - البكتيريا المفيدة التي تساعد على تحسين الهضم وتقوية المناعة ومنع مسببات الأمراض المسببة للأمراض من الالتصاق في الجهاز الهضمي لفترة طويلة. يمكنك الحصول على البروبيوتيك من مصادر الطعام ، أو من المكملات الغذائية إذا كنت لا تحب طعم الزبادي أو الأطعمة الأخرى مثل المخللات أو مخلل الكرنب.

5- ممارسة الرياضة بانتظام

تعتبر التمارين المنتظمة من أفضل الطرق لتحسين صحة أمعائك. يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويحسن مزاجك. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة لديك. هذا يعني أنك ستكون أقل عرضة للإصابة بالمرض وأكثر عرضة لمحاربة أي فيروسات أو بكتيريا تدخل جسمك.

6- قلل من تناول السكر

لا يساهم السكر في زيادة الوزن فحسب ، بل يؤثر أيضًا على مدى جودة هضم طعامك - خاصةً إذا كنت تتناول الكثير منه. يغذي السكر البكتيريا السيئة في أمعائك والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ وعدم الراحة والغازات. لذا فإن التقليل من السكر يمكن أن يساعد في تعزيز نمو البكتيريا الجيدة.

يمكن أن يسبب السكر أيضًا مشاكل صحية أخرى مثل حب الشباب أو انخفاض مستويات الطاقة بسبب تقلبات السكر في الدم الناتجة عن استهلاك الكثير من السكر مرة واحدة.