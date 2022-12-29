"واتساب" يتوقف على بعض الهواتف القديمة في 2023

وكالات / سما /

تودع خدمة "واتساب" للتراسل الفوري، المملوكة لشركة "ميتا"، ملايين الهواتف الذكية على نظامي التشغيل "أندرويد" و"أي أو أس"، مع نهاية العام الحالي.

فإن التحديث الجديد للتطبيق لن يكون متاحاً على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 وأقل، ليكون آخر يوم يمكن لهذه الهواتف تشغيل واتساب فيها هو 31 ديسمبر 2022.

سبب التوقف

يعمل التطبيق حالياً على هواتف ذكية بنظام تشغيل "أندرويد 4.1" والأحدث منه، أما بالنسبة لهواتف آيفون، فإن الخدمة تشترط نظام iOS 12 والأحدث منه، وفقاً للـ"واتساب".

واعتادت خدمة واتساب وقف العمل على عدد من الإصدارات القديمة من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية والأجهزة المكتبية، لتخفيف العبء عن خوادم واتساب، بحيث تتمكن من تقديم دعم تقني ثابت ومستمر للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل المتاحة حالياً، والأوسع انتشاراً.

قائمة الهواتف

قبل أن تتوقف الشركة عن دعم نظام التشغيل الخاص بك ، سيتم إخطار المستخدم مباشرةً في واتس آب مسبقاً وتذكيرك عدة مرات للترقية، وقد كشفت جيز "شاينا" عن قائمة تضم 49 هاتفاً ذكياً لن يدعمها واتس آب بعد 31 ديسمبر 2022.

إليك القائمة الكاملة:

- آيفون 5.

- آيفون 5 سي.

- أركوس 53 بلاتينيوم.

- جراند إس فليكس زد تي إي.

- جراند X كواد V987 ZTE.

- HTC Desire 500.

- هواوي أسيند دهواوي Ascend D1.

- هواوي أسيند دي 2.

- هواوي أسيند G740.

- هواوي Ascend Mate.

- هواوي Ascend P1.

- رباعية XL.

- لينوفو A820.

- إل جي Enact.

- LG Lucid 2.

- LG Optimus 4X HD.

- هاتف LG Optimus F3.

- هاتف LG Optimus F3Q.

- هاتف LG Optimus F5هاتف LG Optimus F6.

- هاتف LG Optimus F7.

- LG Optimus L2 II.

- LG Optimus L3 II.

- LG Optimus L3 II Dual.

- LG Optimus L4 II.

- LG Optimus L4 II Dual.

- LG Optimus L5.

- LG Optimus L5 Dual.

- LG Optimus L5 II.

- LG Optimus L7.

- LG Optimus L7 II.

- LG Optimus L7 II Dual.

- LG Optimus Nitro HD.

- مذكرة ZTE V956.

- سامسونج جالاكسي الآس 2.

- سامسونج جالاكسي كور.

- سامسونج جالاكسي S2.

- Samsung Galaxy S3 mini.

- Samsung Galaxy Trend II.

- سامسونج جالاكسي تريند لايت.

- هاتف Samsung Galaxy Xcover 2.

- سوني إكسبيريا أرك إس.

- سوني إكسبيريا ميرو.

- سوني إكسبيريا نيو إل.

- ويكو سينك فايف.

- Wiko Darknight ZT.