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وفاة طفل غرقًا في بيت لحم

الخميس 29 ديسمبر 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفل غرقًا في بيت لحم



بيت لحم / سما /

توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً غرقاً صباح اليوم، متاثراً بإصابته جراء سقوطه يوم أمس في بركة لتجميع مياه الأمطار ببلدة زعترة شرقي محافظة بيت لحم.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة العمليات بشرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً عصر أمس بوصول طفل يبلغ من العمر 13 عاماً إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وهو بحالة حرجة أثر وقوعه في بركة لتجميع مياه الأمطار حيث تم تقديم الإسعافات له والعلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم.

وأضاف ارزيقات، أن الشرطة توجهت برفقة النيابة العامة والطبيب الشرعي إلى المستشفى ليتبين من التحقيقات الأولية أن الطفل كان يلعب بالقرب من البركة وسقط بها دون أن يلاحظه أحد وتم انتشاله ونقله الي المشفى.

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