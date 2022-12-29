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إندريك : اخترت ريال مدريد بسبب رونالدو وفينيسيوس

الخميس 29 ديسمبر 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إندريك : اخترت ريال مدريد بسبب رونالدو وفينيسيوس



وكالات / سما /

صرح إندريك لاعب بالميراس البرازيلي الحالي والذي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2024 أنه اختار اللعب بقميص المرينجي بسبب فينيسيوس جونيور وكريستيانو رونالدو.

وأعلن ريال مدريد عن تعاقده مع الموهبة المنتظرة إندريك صاحب 16 عاماً ابتداءً من صيف عام 2024 عندما يتم عامه 18، قادماً من بالميراس بمبلغ 35 مليون يورو.

ويتوقع الجميع مستقبل مشرق للنجم إندريك الذي يلعب في جميع مراكز خط الهجوم بالنظر إلى ما يقدمه حالياً مع نادي بتواجده حالياً بالفريق الأول وتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة آخر.

وتحدث إندريك حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “شعوري بعد التوقيع مع ريال مدريد؟ أنا سعيد للغاية، وأشكر الله كثيراً”.

وأضاف “آمل في أن أحظى بموسمٍ جيد عندما انتقل إلى ريال مدريد، لكن أنا الآن في بالميراس وسأفعل ما بوسعي من أجل الظهور بمستوى جيد، وسأتابع عن كثب ريال مدريد وأتمنى تتويجه بالكثيرمن الألقاب”.

وبسؤاله عن السبب وراء اختياره لريال مدريد، رد قائلاً “ريال مدريد فريق كبير للغاية، وقد أرسل لي فينيسيوس الكثير من الرسائل وأعطاني المزيد من الأمل”.

وتابع “كريستيانو رونالدو أيضاً من أسباب اختياري لريال مدريد لأنه مثلي الأعلى”.

#فينيسيوس جونيور #ريال مدريد #إندريك

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