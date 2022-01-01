جوارديولا : هالاند ليس في قمة مستواه وعليه أن يكون أكثر حدة!

صرح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه هدافه الخارق النرويجي إيرلينج هالاند ليس في قمة مستواه، مشيراً إلى يمكنه أن يصبح أكثر حدة.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينج هالاند ابن 22 عاماً في الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وفاق إيرلينج هالاند كل التوقعات بتسجيله حتى الآن 26 هدفاً في 20 مباراة مع مانشستر سيتي حتى الآن هذا الموسم، منها 20 هدفاً في 14 لقاء بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وبالرغم من كل هذه الأرقام القياسية، إلا أن بيب جوارديولا يرى أن مهاجمه النرويجي الشاب لم يصل لقمة مستواه بعد حيث يحتاج إلى أن يكون أكثر حدة.

وشارك إيرلينج هالاند كأساسي في مباراة مانشستر سيتي مساء يوم الأربعاء أمام ليدز يونايتد والتي انتهت بفوز السيتيزين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز النجم النرويجي هدفين.

وتحدث بيب جوارديولا للصحفيين عقب انتهاء مباراة مانشستر سيتي قائلاً “هالاند ليس في قمة مستواه، يمكنه أن يصبح أكثر حدة حتى يتمكن من تقديم الأفضل”.