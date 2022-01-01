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نيمار يدخل تاريخ الدوري الفرنسي برقم غير مسبوق

الخميس 29 ديسمبر 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يدخل تاريخ الدوري الفرنسي برقم غير مسبوق



وكالات / سما /

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تاريخ الدوري الفرنسي برقم غير مسبوق، بعدما صنع الهدف الأول لفريقه، باريس سان جيرمان، في مرمى ستراسبورج، في لقاء الفريقين مساء أمس  الأربعاء ضمن منافسات الليج آن.

وأصبح نيمار أول لاعب ينجح في الاشتراك في 21 هدفاً بعد 16 جولة فقط من الدوري الفرنسي في القرن الحادي والعشرين، بتسجيل 11 هدفاً وصناعة 10 لزملائه في الفريق.

وسار البرازيلي على نهج زميله في الفريق، ليونيل ميسي، بعدما صنع بذلك عشرة أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليصبح اللاعب الوحيد، رفقة البرغوث، الذي يصنع عشرة أهداف أو أكثر في دوريات أوروبا الكبرى بالموسم الجاري.

بدوره، ارتقى ماركينيوس للمرتبة الثالثة في قائمة المدافعين الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري الفرنسي خلال القرن الحادي والعشرين برصيد 24 هدفاً، ويحتاج البرازيلي ثلاثة أهداف فقط لمعادلة الثنائي لويك بيرين وماتيو ديبوتشي اللذان يملكان الرقم الأعلى برصيد 27 هدفاً.

وأنهى باريس الشوط الأول من مباراة ستراسبورج على وقع التقدم بالهدف الذي وقع عليه ماركينيوس عند حدود الدقيقة 14.

 
#نيمار #الدوري الفرنسي

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