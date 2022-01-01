  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال ينشر ملخص عملياته العسكرية على الجبهة الفلسطينية وجبهات اخرى

الخميس 29 ديسمبر 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر ملخص عملياته العسكرية على الجبهة الفلسطينية وجبهات اخرى



القدس المحتلة / سما /

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الحالي أكثر من 3000 عملية اعتقال في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وادعى أنه ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح، وأغلق 14 ورشة لصنع أسلحة، وصادر 2.8 مليون شيكل بادعاء أنها مخصصة لمنظمات المقاومة الفلسطينية. وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، لتلخيص عملياته العسكرية في العام المنتهي.

وشن جيش الاحتلال غارات في قطاع غزة، استهدفت 257 موقعا وتدمير نفقين هجومين، بحسب البيان. واستشهد خلالها 14 مقاتلا في حركة الجهاد الإسلامي.

وأطلِقت قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، بينما شن الجيش الإسرائيلي 4 غارات في الأراضي اللبنانية وأطلق باتجاهها 58 قذيفة مدفعية خلال العام الحالي، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 1000 طلعة جوية في الأجواء السورية واللبنانية وقطاع غزة، ونفذت البوارج الحربية الإسرائيلية أكثر من 30 عملية عسكرية، ونفذ أسطول الغواصات عشرات العمليات.

وفي موازاة هذا العدوان الإسرائيلي الواسع، جرى "تطوير التعاون (العسكري) مع دول عربية في الشرق الأوسط والخليج". وذكر البيان أنه "جرت 15 مناورة بمشاركة إسرائيلية مع الجيوش الشرق أوسطية والخليجية بالإضافة الى 53 زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة في اتفاقيات أبراهام".

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"

بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

بالأسماء: توزيع الحقائب الوزارية في حكومة نتنياهو

غزة: تنويه مهم لأصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل

من هو "يؤآف غالانت" وزير جيش الاحتلال الجديد؟

الأخبار الرئيسية

افتتاح جلسة الكنيست لمنح الثقة بحكومة نتنياهو: إيلي كوهين وزيرا للخارجية

تنصيب حكومة نتنياهو : عدد الوزراء ليس واضحا

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتجاهل ذكر المفاوضات مع الفلسطينيين وحل الصراع

بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

thumbs_b_c_c1bd40122286e1eab1c29cfe3394cc90

قبل ساعات من مغادرته منصبه .. غانتس يهاتف الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم