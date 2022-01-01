  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تعليق كلوب الأول على تعاقد ليفربول مع جاكبو

الخميس 29 ديسمبر 2022 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق كلوب الأول على تعاقد ليفربول مع جاكبو



وكالات / سما /

علّق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على تعاقد الفريق مع الجناح الهولندي الرائع كودي جاكبو، مشيراً إلى أن إمكانيات اللاعب هائلة.

وتعاقد ليفربول مساء يوم الأربعاء رسمياً مع كودي جاكبو صاحب 23 عاماً، قادماً من فريق إيندهوفن الهولندي.

وارتبط اسم كودي جاكبو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل، وتجدد الأمر في الميركاتو الشتوي بعد ظهور بمستوى رائع مع منتخب هولندا.

وتوقع الجميع تعاقد مانشستر يونايتد مع كودي جاكبو بالنظر إلى رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فشخ عقده.

ولكن تغيرت الأمور رأساً على عقب بعد دخول ليفربول غريم الشياطين الحمر التقليدي في الصفقة بقوة وحسمه الأمور بالتعاقد رسمياً معه.

وتحدث يورجن كلوب عن تعاقد ليفربول مع جاكبو في تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “جاكبو، إنه لاعب رائع وأيضاً شخص ذكي”.

وأضاف “لقد تمكنا من التعاقد مع لاعب عرفناه منذ بعض الوقت، والذي نعتقد أنه سيكون لديه مستقبل مشرق معنا. صدقني، لديه إمكانيات هائلة”.

#جاكبو #كلوب #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"

بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

بالأسماء: توزيع الحقائب الوزارية في حكومة نتنياهو

غزة: تنويه مهم لأصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل

من هو "يؤآف غالانت" وزير جيش الاحتلال الجديد؟

الأخبار الرئيسية

افتتاح جلسة الكنيست لمنح الثقة بحكومة نتنياهو: إيلي كوهين وزيرا للخارجية

تنصيب حكومة نتنياهو : عدد الوزراء ليس واضحا

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتجاهل ذكر المفاوضات مع الفلسطينيين وحل الصراع

بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

thumbs_b_c_c1bd40122286e1eab1c29cfe3394cc90

قبل ساعات من مغادرته منصبه .. غانتس يهاتف الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم