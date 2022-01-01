تعليق كلوب الأول على تعاقد ليفربول مع جاكبو

علّق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على تعاقد الفريق مع الجناح الهولندي الرائع كودي جاكبو، مشيراً إلى أن إمكانيات اللاعب هائلة.

وتعاقد ليفربول مساء يوم الأربعاء رسمياً مع كودي جاكبو صاحب 23 عاماً، قادماً من فريق إيندهوفن الهولندي.

وارتبط اسم كودي جاكبو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل، وتجدد الأمر في الميركاتو الشتوي بعد ظهور بمستوى رائع مع منتخب هولندا.

وتوقع الجميع تعاقد مانشستر يونايتد مع كودي جاكبو بالنظر إلى رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فشخ عقده.

ولكن تغيرت الأمور رأساً على عقب بعد دخول ليفربول غريم الشياطين الحمر التقليدي في الصفقة بقوة وحسمه الأمور بالتعاقد رسمياً معه.

وتحدث يورجن كلوب عن تعاقد ليفربول مع جاكبو في تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “جاكبو، إنه لاعب رائع وأيضاً شخص ذكي”.

وأضاف “لقد تمكنا من التعاقد مع لاعب عرفناه منذ بعض الوقت، والذي نعتقد أنه سيكون لديه مستقبل مشرق معنا. صدقني، لديه إمكانيات هائلة”.