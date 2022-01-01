المصادقة على ميزانية استيطانية بمبلغ 46 مليون شيكل بالقدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

صادقت اللجنة المالية في بلدية القدس المحتلة على ميزانية تقارب 46 مليون شيكل لتخطيط طرق شريانية في شرقي القدس، وفق اعلان مقتضب من قبل البلدية.



كما تقرر مضاعفة حجم وعدد الأسرة وإنشاء مجمع مستشفيات نفسية وافتتاح مركز تصوير كبير وعيادات جديدة في مجالات الآلام والإدمان في مركز هرتسوغ الطبي المقام على أراضي لفتا المهجر أهلها.



وقال أودي شحام ميمون المتحدث الرسمي باسم بلدية الاحتلال سيركز التخطيط على 18 موقعًا رئيسيًا - من الشمال إلى الجنوب - بما في ذلك تقاطع العيسوية، والطريق الرئيسي في وادي الجوز، وطريق وصول إلى حي وادي قدوم في سلوان وسيتم تنفيذه من خلال شركة موريا، وذلك باستثمار وزارة المواصلات وفي إطار خطة الحكومة الخماسية لتقليص الفجوات بين واقع البنى التحتية المزري في القدس الشرقية وذلك الوضع في القدس الغربية.



وأضاف ميمون: إن الخطة الخماسية تشمل الاستثمار في مجموعة متنوعة من المناطق في القدس الشرقية، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والتوظيف والتنظيف وتطوير الأماكن العامة، وحسب قوله في السنوات الأخيرة، قامت البلدية باستثمار الموارد والاهتمام بشكل غير مسبوق لسد الفجوات العديدة في المنطقة وذلك بعد عقود من الإهمال.



وأوضح أن تخطيط الطرق يعد جزءًا من التطوير العام في القدس الشرقية، وسيدعم مشاريع التوظيف المخطط لها في المنطقة، مثل المنطقة الصناعية في وادي الجوز كمنطقة"السيليكون وادي" والمخططات الهيكلية لأحياء القدس الشرقية على حد قوله.



ولفت إلى بلدية الاحتلال تعمل على بناء صفوف دراسية، وحدائق، ومباني عامة في الجزء الشرقي من القدس.