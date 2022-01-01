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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 29 ديسمبر 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- اليوم: نتنياهو والوزراء سيؤدون قسم الولاء

- حكومة التغيير: بن غفير الذي هدد في حينه رابين أصبح من أهم الشخصيات في حكومة نتنياهو

- شاي فيرون يكتب: اليوم الكنيست ستصوت على خطة التقسيم 

- الأحرف الصغيرة من وراء الاتفاقيات الكبيرة: رفع رواتب الجنود، تحويل الميزانيات الضخمة للتعليم الديني، تطوير الاستيطان في الضفة، قانون الاعدام لمنفذي العمليات

- الملك الأردني يحذر من تغيير الواقع في الأقصى

- اجتماع طارئ للقوائم السوداء لحزب نوعم: مرعب أن نطرد من قبل هذا الحزب 

 

* "معاريف":

- الحكومة السادسة لنتنياهو: بعد عامين من مغادرة رئاسة الحكومة نتنياهو يعود اليوم لمنصبه السابق

- الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل 

- ثلاثة أعضاء من الليكود سيثيرون المشاكل والقلاقل لنتنياهو لأنه أبقاهم خارج الحكومة 

- الاتفاقيات والقوانين ستغير إسرائيل وبعضها ستؤدي إلى احتجاجات عنيفة 

- اقرار قانون بن غفير: حركة الشفافية في السلطة تلتمس للعليا ضد القانون الذي يمس بالديمقراطية 

- اليوم مظاهرة ـمام الكنيست ضد هذه الحكومة 

الملك الأردني: إذا ارادت إسرائيل المواجهة نحن على استعداد لذلك 

 

* "هآرتس":

- في طريقها لتغيير شكل السلطة: حكومة نتنياهو السادسة ستؤدي اليوم قسم الولاء

- يوسي فرتر يكتب عن الحكومة الجديدة: تخاف البلطجية 

- اليوم مظاهرة أمام الكنيست ضد الحكومة الجديدة 

- الليكود وافق على فصل حرس الحدود عن الشرطة لصالح بن غفير

- اوري مسجاف يكتب: الحكومة الاهم منذ 1948 لانها ضد المتطرفين من "الإخوان اليهود" واليمين الفاشي والديني 

الائتلاف الحكومي: بيع العلمانيين والعرب والنساء.

#الصحف الإسرائيلية

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