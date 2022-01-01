فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت":
- اليوم: نتنياهو والوزراء سيؤدون قسم الولاء
- حكومة التغيير: بن غفير الذي هدد في حينه رابين أصبح من أهم الشخصيات في حكومة نتنياهو
- شاي فيرون يكتب: اليوم الكنيست ستصوت على خطة التقسيم
- الأحرف الصغيرة من وراء الاتفاقيات الكبيرة: رفع رواتب الجنود، تحويل الميزانيات الضخمة للتعليم الديني، تطوير الاستيطان في الضفة، قانون الاعدام لمنفذي العمليات
- الملك الأردني يحذر من تغيير الواقع في الأقصى
- اجتماع طارئ للقوائم السوداء لحزب نوعم: مرعب أن نطرد من قبل هذا الحزب
* "معاريف":
- الحكومة السادسة لنتنياهو: بعد عامين من مغادرة رئاسة الحكومة نتنياهو يعود اليوم لمنصبه السابق
- الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل
- ثلاثة أعضاء من الليكود سيثيرون المشاكل والقلاقل لنتنياهو لأنه أبقاهم خارج الحكومة
- الاتفاقيات والقوانين ستغير إسرائيل وبعضها ستؤدي إلى احتجاجات عنيفة
- اقرار قانون بن غفير: حركة الشفافية في السلطة تلتمس للعليا ضد القانون الذي يمس بالديمقراطية
- اليوم مظاهرة ـمام الكنيست ضد هذه الحكومة
الملك الأردني: إذا ارادت إسرائيل المواجهة نحن على استعداد لذلك
* "هآرتس":
- في طريقها لتغيير شكل السلطة: حكومة نتنياهو السادسة ستؤدي اليوم قسم الولاء
- يوسي فرتر يكتب عن الحكومة الجديدة: تخاف البلطجية
- اليوم مظاهرة أمام الكنيست ضد الحكومة الجديدة
- الليكود وافق على فصل حرس الحدود عن الشرطة لصالح بن غفير
- اوري مسجاف يكتب: الحكومة الاهم منذ 1948 لانها ضد المتطرفين من "الإخوان اليهود" واليمين الفاشي والديني
الائتلاف الحكومي: بيع العلمانيين والعرب والنساء.