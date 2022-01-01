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الشيخ: تصريحات العاهل الأردني تشكل بوصلة التحرك العربي

الخميس 29 ديسمبر 2022 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: تصريحات العاهل الأردني تشكل بوصلة التحرك العربي



رام الله / سما /

اعتبر حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس،تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني حول محاذير وتحديات المرحلة القادمة والخطوط الحمراء التي تحدث عنها تشكل بوصلة التوجه والتحرك العربي لمواجهة تلك التحديات.

وكان العاهل الأردني حذر من أن الأوضاع الحالية قد تؤدي إلى تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال عبدالله الثاني لقناة سي إن إن الأميركية، نحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة، وستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، ولن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون.

وأشار العاهل الأردني إلى أن المملكة ستعمل مع أي شخص في الحكومة الإسرائيلية طالما يمكننا جمع الناس معًا، ولكن لدينا خطوط حمراء معينة وإذا أراد الناس تجاوزها والدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تمامًا. كما قال.

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