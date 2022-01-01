محميات فلسطين تطلق دليلاً لحماية الحياة البرية الفلسطينية

رام الله / سما /

أطلق مشروع محميات فلسطين دليلاً لحماية الحياة البرية في فلسطين، وذلك خلال حفل ختامي للبرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الشرطة البيئية ومفتشي سلطة جودة البيئة في مجال حماية الطبيعة.



وأوصى المشاركون في الحفل الذي عقد في المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في رام الله بضرورة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالتنوع الحيوي من أجل حمايتها والحفاظ عليها ، والاطلاع على أنواعها في المحميات الطبيعية ، والتعرف على تجارب الدول المجاورة والحصول على تدريبات جديدة ومتنوعة.



وحضر الحفل مفتشو سلطة جودة البيئة وأفراد من شرطة البيئة من جميع المحافظات ومربي طيور الزينة من جمعية طيور الزينة الفلسطينية الذين تلقوا تدريبات ضمن البرنامج.

وأكد المشاركون على أهمية الدليل كمرجع علمي وعملي لمفتشي البيئة والشرطة البيئية خلال عمليات ضبط الجرائم البيئية المتعلقة بالطيور والحيوانات البرية.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن مخرجات البرنامج التدريبي الذي نفذته الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة ، والذي تم إنجازه بالشراكة مع سلطة جودة البيئة من خلال مشروع محميات فلسطين وبتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وقدم مدير الجمعية ، سائد الشوملي ، عرضاً حول محتويات الدليل وأهمية إصداره في الوقت الحاضر.

ويحتوي الدليل تعريفًا لأهم الطيور والحيوانات البرية المحمية التي يُحظر تداولها أو صيدها ، وحالة الحماية المحلية الخاصة بها إذا كانت مهددة أو أقل تهديدًا على المستوى المحلي.

وتضمن الحفل الختامي توزيع شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي والدليل للمشاركين في البرنامج ، بحضور العميد د. حسن الجمل مدير إدارة شرطة السياحة والآثار و د. عيسى عدوان مدير عام المصادر البيئية في سلطة جودة البيئة ، و السيدة إكرام قطينة ، مديرة المشاريع في مؤسسة هانس زايدل الألمانية ، والعميد منتصر التميمي رئيس قسم الأمن البيئي بالشرطة.