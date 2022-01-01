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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من عدة مناطق بالضفة

الخميس 29 ديسمبر 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 مواطنين من عدة مناطق بالضفة الغربية.

ففي مدينة الخليل، اعتقل جيش الاحتلال الأسيرين المحررين نصر الرجوب، ومشير الشحاتيت من بلدة دورا، وعمار محمد الجعبري من المدينة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

أما في القدس، اعتقل الاحتلال هاشم ريان، ويزيد ريان من بلدة بيت دقو، بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب الشبح من أم صفا، ولؤي أبو عليا من المغير.

كما سلم الاحتلال الأسير المحرر إسلام بني شمسة استدعاء لمقابلة مخابراتها خلال اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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