تصدر إصابة عدد من المواطنين إحداها خطيرة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* الحياة الجديدة:
- إصابات في الضفة إحداها خطيرة في بيت أمر وتصاعد الاعتداءات في الأغوار
- الرئاسة ردا على نتنياهو: لن تبقى مستوطنة واحدة على أراضي دولة فلسطين المستقلة
- الاستيطان.. البند الأساسي في برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة
- سدر: خطة تطوير الخدمات الحكومية تنتقلنا من عباءة الأداء التقليدي إلى التفوق الرقمي
- الرئيس يعزي وليد صايل بوفاة شقيقته
- اشتية: دور كبير لسلطة الأراضي في الحفاظ على الأرض الفلسطينية ومواجهة الحرب الاسرائيلية عليها
- الشيخ: الرئيس يتلقي اتصالا هاتفيا من غانتس مودعاً
- "العليا" الإسرائيلية ترفض طلب إجراء القرار بشأن إخلاء بؤرة "حوميش"
- العاهل الأردني: لن يتم دمج إسرائيل في المنطقة ما لم يكن هناك مستقبل للفلسطينيين ونشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة
* الأيام:
- برنامج حكومة نتنياهو: تعزيز الاستيطان في الضفة والقدس والجليل والنقب والجولان
- الشيخ: الرئيس يتلقى اتصالا هاتفياً من غانتس مودعاً
- إصابة خطيرة بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
- "الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير"
- أبو ردينة ردا على نتنياهو: لن تبقى مستوطنة واحدة على أراضي دولة فلسطين المستقلة
- جيش خاص لـ"بن غفير" لقمع الاحتجاجات الفلسطينية
- "عدالة": برنامج الحكومة الإسرائيلية هو تعزيز نظام العنصري
- جيش الاحتلال يقتحم مناطق عدة وإقامة بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية
- العاهل الأردني: لدينا خطوط حمراء بالقدس وإذا أراد أحد تجاوزها فسنتعامل مع ذلك
* القدس:
- بلدية الاحتلال تخصص 46 مليون شيكل لتخطيط طرق رئيسية في شرقي القدس
- الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو: حق حصري لليهود في أرض إسرائيل
- اتفاق على توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وسحب إقامات ومواطنات
- الرئاسة: لن تبقى مستوطنة واحدة على أراضي دولة فلسطين المستقلة
- رسميا: غالانت وزيرا للأمن لويفين للقضاء وكيش للتعليم
- إصابات بينها خطيرة خلال مواجهات في الضفة
- الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المانحة لأوكرانيا
- الشيخ: الرئيس تلقى اتصالا هاتفيا من غانتس مودعا
- العاهل الأردني يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس