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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 29 ديسمبر 2022 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر إصابة عدد من المواطنين إحداها خطيرة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

 

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- إصابات في الضفة إحداها خطيرة في بيت أمر وتصاعد الاعتداءات في الأغوار

- الرئاسة ردا على نتنياهو: لن تبقى مستوطنة واحدة على أراضي دولة فلسطين المستقلة

- الاستيطان.. البند الأساسي في برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة

- سدر: خطة تطوير الخدمات الحكومية تنتقلنا من عباءة الأداء التقليدي إلى التفوق الرقمي

- الرئيس يعزي وليد صايل بوفاة شقيقته

- اشتية: دور كبير لسلطة الأراضي في الحفاظ على الأرض الفلسطينية ومواجهة الحرب الاسرائيلية عليها

- الشيخ: الرئيس يتلقي اتصالا هاتفيا من غانتس مودعاً

- "العليا" الإسرائيلية ترفض طلب إجراء القرار بشأن إخلاء بؤرة "حوميش"

- العاهل الأردني: لن يتم دمج إسرائيل في المنطقة ما لم يكن هناك مستقبل للفلسطينيين ونشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة

 

* الأيام:

- برنامج حكومة نتنياهو: تعزيز الاستيطان في الضفة والقدس والجليل والنقب والجولان

- الشيخ: الرئيس يتلقى اتصالا هاتفياً من غانتس مودعاً

- إصابة خطيرة بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

- "الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير"

- أبو ردينة ردا على نتنياهو: لن تبقى مستوطنة واحدة على أراضي دولة فلسطين المستقلة

- جيش خاص لـ"بن غفير" لقمع الاحتجاجات الفلسطينية

- "عدالة": برنامج الحكومة الإسرائيلية هو تعزيز نظام العنصري

- جيش الاحتلال يقتحم مناطق عدة وإقامة بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية

- العاهل الأردني: لدينا خطوط حمراء بالقدس وإذا أراد أحد تجاوزها فسنتعامل مع ذلك

* القدس:

- بلدية الاحتلال تخصص 46 مليون شيكل لتخطيط طرق رئيسية في شرقي القدس

- الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو: حق حصري لليهود في أرض إسرائيل

- اتفاق على توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وسحب إقامات ومواطنات

- الرئاسة: لن تبقى مستوطنة واحدة على أراضي دولة فلسطين المستقلة

- رسميا: غالانت وزيرا للأمن لويفين للقضاء وكيش للتعليم

- إصابات بينها خطيرة خلال مواجهات في الضفة

- الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المانحة لأوكرانيا

- الشيخ: الرئيس تلقى اتصالا هاتفيا من غانتس مودعا

- العاهل الأردني يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس

#الصحف الفلسطينية

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