الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي الولاء اليوم

القدس المحتلة / سما /

تؤدي الحكومة الاسرائيلية الجديدة تصريح الولاء في الهيئة العامة للكنيست في جلسة تبدأ الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.

وفي مستهلها سيعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الخطوط العريضة لها وتشكيلة الوزراء، ثم يختار النواب رئيسا ثابتا للكنيست وهو النائب الليكودي امير اوحانا.

وواصل نتنياهو الليلة الماضية توزيع الحقائب على نواب الليكود وقرر تعيين نير بركات في منصب وزير الاقتصاد، وعيديت سيلمان وزيرة حماية البيئة وعميحاي شيكلي وزيرا للشتات.

ويذكر ان الاخيرين قد انشقا عن كتلة يامينا ممهديْن الطريق لاسقاط حكومة بينت لابيد.

ولم يعرف بعد من سيتولى وزارة الخارجية، فقد عارض القطب يسرائيل كاتس التناوب على المنصب مع ايلي كوهين.