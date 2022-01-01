  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي الولاء اليوم

الخميس 29 ديسمبر 2022 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي الولاء اليوم



القدس المحتلة / سما /

تؤدي الحكومة الاسرائيلية الجديدة تصريح الولاء في الهيئة العامة للكنيست في جلسة تبدأ الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.

وفي مستهلها سيعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الخطوط العريضة لها وتشكيلة الوزراء، ثم يختار النواب رئيسا ثابتا للكنيست وهو النائب الليكودي امير اوحانا.

وواصل نتنياهو الليلة الماضية توزيع الحقائب على نواب الليكود وقرر تعيين نير بركات في منصب وزير الاقتصاد، وعيديت سيلمان وزيرة حماية البيئة وعميحاي شيكلي وزيرا للشتات.

ويذكر ان الاخيرين قد انشقا عن كتلة يامينا ممهديْن الطريق لاسقاط حكومة بينت لابيد.

ولم يعرف بعد من سيتولى وزارة الخارجية، فقد عارض القطب يسرائيل كاتس التناوب على المنصب مع ايلي كوهين.

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"

بالأسماء: توزيع الحقائب الوزارية في حكومة نتنياهو

بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

غزة: تنويه مهم لأصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل

من هو "يؤآف غالانت" وزير جيش الاحتلال الجديد؟

الأخبار الرئيسية

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتجاهل ذكر المفاوضات مع الفلسطينيين وحل الصراع

بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

thumbs_b_c_c1bd40122286e1eab1c29cfe3394cc90

قبل ساعات من مغادرته منصبه .. غانتس يهاتف الرئيس عباس

Screenshot_4

ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"

الرئاسة الفلسطينية ترد على إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم