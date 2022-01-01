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الأمم المتحدة: "إسرائيل" قتلت 75 فلسطينياً خلال عام 2022

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: "إسرائيل" قتلت 75 فلسطينياً خلال عام 2022



رام الله/سما/

قال تقرير صدر يوم الأربعاء، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في عمليات التفتيش والاعتقال في شتى أرجاء الضفة الغربية بلغ 75 فلسطينيا، من بينهم 16 طفلا، حتى الآن من هذا العام.


وقال التقرير المعنون "حماية المدنيين" إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أصابت 171 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية، مضيفا انه أصيب 6 فلسطينيين من قبل المستوطنين، بينهم طفل.


كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 57 مبنى يملكها الفلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في القدس الشرقية والمنطقة (جيم) بالضفة الغربية، من بينها 17 منزلا، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل، والتي يعد الحصول عليها من ضرب المستحيل.


وفي قطاع غزة، قال التقرير إن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتجريف أراضٍ داخل غزة قرب ما يسمى السياج الحدودي شرقي غزة وشرقي رفح.

#الأمم المتحدة

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