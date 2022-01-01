بالفيديو: رد فعل إيران إذا هاجمت "إسرائيل" مواقعها النووية

طهران/سما/

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مقطعا يوضح رد الفعل الإيراني في حال تنفيذ إسرائيل ضربة موجهة للمواقع النووية الإيرانية.



وحذر مقطع الفيديو، المنشور عبر "تويتر"، من إقدام إسرائيل على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية مهددا بتدمير أهداف إسرائيلية محددة خلال دقائق، ومحذرا من موجة هجمات صاروخية ستدمر تل أبيب.



ويظهر في المقطع، المراسل يونس شادلو، يقول إن "إسرائيل أجرت مؤخرًا تدريبات مع الولايات المتحدة لمحاكاة هجوم على إيران".

وافترض شادلو أن الطائرات الإسرائيلية تمكنت من الوصول إلى موقع نطنز النووي وألحقت أضرارا به، وتابع قائلا: "حتى لو تمكنت الطائرات الإسرائيلية من مغادرة الأجواء الإيرانية بأمان، فإن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن ساعة للعودة إلى قاعدتهم".



وتساءل المراسل: "هل ستظل هناك قواعد يمكن للطائرات الإسرائيلية أن تهبط فيها؟ لأنه في هذه الحالة سيطلق الحرس الثوري الإيراني وابلا من صواريخ الوقود الصلب التي ستدمر أهدافهم في أقل من سبع دقائق".

وصاحب تصريحات شادلو لقطات لعمليات إطلاق صواريخ أرض - أرض، وأوضح شادلو، أن "أحد هذه الأهداف هي موقع إنتاج رأس حربي نووي إسرائيلي في ديمونا"، وتابع: "بعد الضربة الأولى، سيوجه الحرس الثوري الإيراني صواريخه الاستراتيجية إلى صوامع تحت الأرض لشن موجة ثانية من الهجمات ستدمر ديمونا وستساوي تل أبيب بالأرض".



واختتم المقطع بلقطات سابقة للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يهدد فيها بأنه "إذا ارتكب الإسرائيليون أدنى خطأ، فإن الجمهورية الإسلامية ستدمر تل أبيب وحيفا".