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إيطاليا: اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين بكورونا

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين بكورونا



روما/سما/

تستعد السلطات الصحية في إيطاليا لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لجميع الوافدين من الصين بعد اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا.


 وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن المسؤولين في إيطاليا قد يفرضون قيودا أكثر صرامة على السفر من البلاد في حال عثورهم على متغير جديد من الفيروس بعد فحص الاختبارات.

وذكرت الوكالة، أن الحكومة الإيطالية تستعد لمناقشة واقعة إصابة نحو نصف ركاب طائرتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث من المقرر أن يقدم وزير الصحة، أورازيو سيلاتشي، تقريره عن الاختبارات التي جرت في ميلانو.


ووفقا للوكالة، فإن معظم من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في ميلانو لم تظهر عليهم أعراض المرض، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك قلقا متزايدا بين مسؤولي الصحة بشأن متغيرات كورونا الجديدة الناشئة في الصين.


وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.

#فيروس كورونا #ايطاليا #الصين

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