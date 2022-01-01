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إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات شمال الخيل

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات شمال الخيل



الخليل/سما/

أعلنت وسائل إعلام  إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة أحد جنود الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال: أصيب مجند بجروح طفيفة جدا، خلال مواجهات قرب الخليل، كما أطلقت قوة من الجيش النار على فلسطيني بعد أن رشق القوات بالحجارة.

وأطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم،  النار صوب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن مقاومين استهدفوا قوة تابعة للاحتلال ببلدة "بيت زعتة" في بيت أمر شمال الخليل.

#الخليل

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