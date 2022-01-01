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"التربية" تعقد مؤتمرا حول مسابقة البحث العلمي

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعقد مؤتمرا حول مسابقة البحث العلمي



رام الله/سما/

عقدت وزارة التربية والتعليم، في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السابع لمسابقة البحث العلمي (الدليل المهني للمعلم الفلسطيني – واجبات وحقوق).

ويهدف المؤتمر إلى عرض الأبحاث المقدمة، والخروج بتصورات تهدف إلى تطوير الدليل المهني للمعلم الفلسطيني، وتكريم مقدمي الأبحاث من مشرفين تربويين ومديري مدارس ومعلمين في الضفة وقطاع غزة.

وشارك في افتتاح المؤتمر؛ مدير عام التعليم المدرسي طارق علاونة، في حين أشرف على مجرياته مدير دائرة مهننة التعليم حازم أبو جزر، وأدار جلساته؛ مدير دائرة إعداد المواد التدريبية في المعهد الوطني إيمان النجار، وهدى أحمد من دائرة مهننة التعليم، والباحثة في مركز البحث التربوي منال سعادة.

وتضمن المؤتمر عرض ثمانية من الأبحاث المقدمة في جلستين، اختتمت كل منهما بمناقشة، ثم عقدت جلسة ختامية لإقرار توصيات المؤتمر؛ حيث دعت إلى تطوير الدليل وخاصة فيما يتعلق بسمات المعلم وخصائصه، وتدرج الاهتمام بتعليم التفكير الناقد والإبداعي ومهارات القرن الحادي والعشرين، والاستمرار في توظيف التكنولوجيا والتعليم الرقمي.

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