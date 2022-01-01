  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قبل ساعات من مغادرته منصبه .. غانتس يهاتف الرئيس عباس

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل ساعات من مغادرته منصبه .. غانتس يهاتف الرئيس عباس



رام الله/سما/

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، عن اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس ووزير جيش الاحتلال المنتهية ولايته بيني غانتس.

وقال الشيخ في تغريدة عبر تويتر:" تلقى السيد الرئيس ابو مازن مكالمة هاتفية مساء اليوم من السيد جانتس مودعا .

وأضاف: "اكد خلالها السيد الرئيس على اهمية وقف جميع الاعتداءات والاجتياحات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون .

 واكد أيضا على اهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدوليه .

من جانبها ذكرت قناة كان العبرية:  قبل ساعات من مغادرته منصبه، تحدث وزير الجيش بيني غانتس مع أبو مازن وأكد له أهمية مواصلة الحفاظ على قناة مفتوحة وتنسيق أمني ومدني بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ما يخدم أمن الفلسطينيين والإسرائيليين ويتيح الرفاه الاقتصادي والمدني".

وأضاف غانتس :" ألتحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وستخلق مزيدا من الحواجز وستُعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل"

#بيني غانتس #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس

جيروزاليم بوست: تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. حماس ترد

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

تفاصيل جديدة حول منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

غانتس : أصدرت تعليمات بالاستعداد لتصعيد أمني

ارتفاع في سعر صرف الدولار

غزة: تنويه مهم لأصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

Screenshot_4

ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"

هنية يحذر من اتجاهات حكومة نتنياهو

الرئاسة الفلسطينية ترد على إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

صور: الغرفة المشتركة تعلن تنفيذها مناورة "الركن الشديد 3 "

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم