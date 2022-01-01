قبل ساعات من مغادرته منصبه .. غانتس يهاتف الرئيس عباس

رام الله/سما/

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، عن اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس ووزير جيش الاحتلال المنتهية ولايته بيني غانتس.

وقال الشيخ في تغريدة عبر تويتر:" تلقى السيد الرئيس ابو مازن مكالمة هاتفية مساء اليوم من السيد جانتس مودعا .

وأضاف: "اكد خلالها السيد الرئيس على اهمية وقف جميع الاعتداءات والاجتياحات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون .

واكد أيضا على اهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدوليه .

من جانبها ذكرت قناة كان العبرية: قبل ساعات من مغادرته منصبه، تحدث وزير الجيش بيني غانتس مع أبو مازن وأكد له أهمية مواصلة الحفاظ على قناة مفتوحة وتنسيق أمني ومدني بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ما يخدم أمن الفلسطينيين والإسرائيليين ويتيح الرفاه الاقتصادي والمدني".

وأضاف غانتس :" ألتحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وستخلق مزيدا من الحواجز وستُعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل"