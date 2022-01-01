  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يحذر حكومة نتنياهو : "لدينا خطوط حمراء ومستعدون للمواجهة"



عمان/سما/

حذّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من إقدام الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة الامتناع عن انتهاك سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، مشددا على أن الأردن "مستعدة للمواجهة" إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على ذلك.

جاء ذلك في مقابلة أجراها العاهل الأردن مع شبكة "سي إن إن" أذيعت مساء اليوم، الأربعاء، حذّر خلالها من اندلاع انتفاضة ثالثة معتبرا أنها "ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون" على حد سواء.

وعن الحكومة الإسرائيلية القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع اليمين الفاشي، قال العاهل الأردني إن "الشعب الإسرائيلي لديه الحق في اختيار من يريد أن يقوده"، وأضاف "نحن جميعًا على استعداد للمضي قدمًا، وسنعمل مع أي شخص وكل شخص، طالما أنه يمكننا جمع الناس معًا".

وأضاف: "إذا أراد الناس الدخول في مواجهة معنا، فنحن مستعدون تمامًا. أحب دائمًا أن أصدق أنه دعونا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لكن لدينا خطوط حمراء معينة وإذا أراد الناس تجاوز تلك الخطوط الحمراء فسوف نتعامل مع ذلك". وتابع "لكن علي أن أصدق أن هناك الكثير من الناس في إسرائيل قلقون بقدر ما نحن كذلك".

#ملك الأردن #حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس

جيروزاليم بوست: تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. حماس ترد

تفاصيل جديدة حول منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

غانتس : أصدرت تعليمات بالاستعداد لتصعيد أمني

ارتفاع في سعر صرف الدولار

مكالمة نتنياهو وكوخافي "المتوترة" تشغل الساحة الداخلية الإسرائيلية

غزة: تنويه مهم لأصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_c1bd40122286e1eab1c29cfe3394cc90

قبل ساعات من مغادرته منصبه .. غانتس يهاتف الرئيس عباس

هنية يحذر من اتجاهات حكومة نتنياهو

الرئاسة الفلسطينية ترد على إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم